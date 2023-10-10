تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك في جيمانيزيوم النادي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة بدنية و تأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية و البدنية و الاستشفائية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وفقا للبرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

وتوجه الجهاز الفني ولاعبو الفريق إلى ملعب الترسانة لخوض مران اليوم الثلاثاء ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.