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برلمان

برلماني: إعلان مصر أول دولة خالية من فيروس C إنجاز تاريخي بشهادة العالم

صدى البلد

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، يبرز ما بذلته مصر من جهد غير مسبوق لتصبح نموذجا يحتذى به، في تلك التجربة الرائدة والمتميزة لمصر على الصعيد الدولي، لاسيما وأنها الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، والتحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

وأوضح "العسال" أن الرئيس السيسي وضع أولوية جادة لمواجهة هذا الملف والعمل على إطلاق سلسلة من المبادرات المتنوعة لتحسين صحة المواطنين المصريين، وحرص على تسخير كافة الإمكانيات للوصول لهذا الإنجاز، وذلك بشهادة دولية، فلم يكن ليتحقق هذا الإنجاز بدون الالتزام الكامل في المتابعة الشخصية الدقيقة من الرئيس، للتخطيط السليم والعمل الجاد الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد، من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، بداية من إنشاء مراكز العلاج، وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة، وانتهاءً باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية أولت العمل على تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة "100 مليون صحة"، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية، لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر، للكشف المبكر عن مختلف الأمراض، موضحا أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة "غيرت من مفاهيم الصحة العامة والأولويات الصحية وكيفية علاجها والتصدى لها، على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

وأشار "العسال" إلى أن مصر تسطر اليوم إنجاز تاريخي باعتراف العالم من بالمَسيرة التي قطعتها، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C فى العالم لم يَخلُ بيت مصري من ضحاياه، إلى بلد حقَّق مسار القضاء على المرض فى أقل من 10 سنوات وبلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C، بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج، نسبة 99% لتكون أول دولة فى العالم تحصل على الشهادة الذهبية، مشيرًا إلى أنها شهادةً على صمود الدولة المصرية والدعم اللامحدود المقدم من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة الصحة، موجها التحية له وللكادر الصحي بالدولة التي أثمرت جهودهم وخبراتهم في تلك النتائج التي تدعو للفخر وترسخ مكانة مصر عالميا.

هاني العسال الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ جنة الإسكان والإدارة المحلية فيروس سي الرئيس السيسي

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