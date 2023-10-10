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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

معاش
معاش

تسعي الدولة المصرية إلى تقديم كافة سبل الدعم للمرأة عبر كافة الوزرات وذلك من خلال مبادرات جديدة تعمل على مساندة المرأة واعانتها علي الظروف المعيشية.

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وتقدم وزارة التضامن العديد من المبادرات والمنح التي تساهم التسهيل علي المرأة والوقوف بجانبها حيث قررت صرف 600 جنيه دعمًا نقديًا و500جنيه دعمًا عينيا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات.


500 جنيه منحة جديدة من الحكومة 


ويأتي صرف دعم نقدي للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن وجهودهن في المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة.

حزمة حماية اجتماعية جديدة 

وتصرف وزارة التضامن دعما نقديا للمرأة بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشمل مايلي :-

- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.

- سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.

- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

- إقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً.

الجمع بين معاشين 


ويمكن للسيدات الجمع بين معاشين وفق ضوابط معينة تنظم مسألة الجمع بين معاشيين، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه.

حالات الجمع بين أكثر من معاش


وهناك مجموعة من الحالات والفئات التي يمكنها الجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
ـ كما تشمل حالات الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.
ـ كما يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ ومن بين الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرمل حيث يمكنه الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

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ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

-   يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

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