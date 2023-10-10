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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز إعلام قنا يطلق حملة "صوتك مستقبلك..انزل وشارك"لحث المواطنين على المشاركة السياسية

ندوة مركز إعلام قنا
ندوة مركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان المشاركة السياسية طريقنا لبناء المستقبل"، ضمن فعاليات حملة "صوتك مستقبلك..إنزل وشارك"التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية.

 

 

حاضر في الندوة التى أقيمت بقاعة مجمع إعلام قنا ، الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، و محمد حجاجى، مسئول المجلس الوطني للشباب، وبحضور يوسف محمد رجب، مدير المجمع، و أدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمركز الإعلام.

 

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أكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، أهمية المشاركة السياسية فى بناء مستقبل البلاد والأجيال القادمة، خاصة أنها حق كفله الدستور والقانون لمن يستحق، وحجبه عن بعض الفئات التى حكم عليها بعقوبات جنائية حددها القانون.

 

وطالب منصور، الجميع بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى أى استحقاق انتخابى، وليس الانتخابات الرئاسية فحسب، ليؤدى كل مواطن مصرى حقه وما عليه من واجب تجاه وطنه، واختيار من يراه الأصلح للفترة المقبلة التى نشهد فيها دولة عصرية حديثة.

 

و أشار  رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، إلى أن الأحداث التى حولنا تجعلنا نفكر جيداً فى مستقبل بلادنا ونسعى جاهدين إلى الارتقاء به بكافة السبل والوسائل، ولا نجعل من أنفسنا وقوداً يشعل به الحاقدين والكارهين، بلادنا التى حباها الله تعالى بالأمن والأمان.

 

و قال محمد حجاجى، إن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى، على كل مواطن مصرى تنطبق عليه شروط المشاركة السياسية، وهى حق فى الاختيار لا يجب أن يفرط فيه الشخص، يختار من خلاله من يشاء ومن يرى أنه الأصلح لقيادة البلاد.

 

و أشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، إلى أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، يسعى من خلال مجمعات ومراكز الإعلام والنيل المنتشرة بكافة ربوع مصر، إلى حث المواطنين على المشاركة الإيجابية من خلال الحملة التي تم إطلاقها تحت عنوان"صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" والتى تستهدف الوصول إلى كافة المواطنين بمختلف فئاتهم الوظيفية والثقافية، والتعليمية.

 

ندوة إعلام قنا

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