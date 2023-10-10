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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرار المستوطنين إلى الملاجئ.. سماع دوي انفجارات عنيفة في مستعمرات غلاف غزة

سماع دوي انفجارات
سماع دوي انفجارات عنيفة في مستوطنات غلاف غزة

انطلقت صافرات إنذار الغارات الجوية من جانب سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تحذيرا من هجوم صاروخي، على مستوطنات غلاف غزة بعد ظهر الثلاثاء، مما دفع المستوطنين إلى التوجه إلى الملاجئ.

وبعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار، سُمع دوي عدة انفجارات قوية في أشدود، بينما اعترض نظام القبة الحديدية صواريخ أُطلقت من غزة.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية واسعة النطاق على أحد أحياء قطاع غزة، مستهدفا أكثر من 100 موقع.

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وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات المقاتلة شاركت في الغارات.

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