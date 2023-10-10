بالقانون.. متى يستخدم المواطن حق الدفاع الشرعي عن النفس؟

حق الدفاع عن النفس .. من أهم الأمور التي ناقشها قانون العقوبات ووضع معايير محددة لثبوتها، وإيضاح مدى وجود احتمالية لفكرة عقاب الشخص الذي يدافع عن نفسه أو أمواله، حال ارتكابه جريمة ما في وقت دفاعه.

ونصت المادة (245) علي أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

ووفقا للمادة (246) فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون، وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة (379).



وأشارت المادة (247) إلي إنه وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

ولا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول، طبقا للمادة (248).

ووفقا للقانون، فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

- اختطاف إنسان.