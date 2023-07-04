عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتية يرد على مغالطات الغرب: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني، وذلك ردا على بعض التعليقات الدولية بشأن اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين.

وأضاف اشتية في تصريحات صحفية: "إلى من يقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، نقول: الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال، اجتاح مخيما للاجئين، اعتقل وقتل الأبرياء، والأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد فلسطيني متأثراً بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم في جنين، وهو ما يرفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى ١١ شهيداً، و100 مصابا بينهم 20 بجروح خطيرة.

كانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عشرات الآليات والجرافات المدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأرغمت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

وقامت قوات الاحتلال بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين-حيفا.

ولا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الرصد التي لم تفارق سماء المحافظة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين حق إسرائيل الدفاع عن نفسها الجيش الإسرائيلي قتل الفلسطينين العدوان على جنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

شوبير يفجر مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

مصر تعين سفيرا جديدا لدى أنقرة.. من هو الدبلوماسي عمرو الحمامي؟| بروفايل

تفوق قدرتكم.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم الغرب بتصريحات خطيرة عن الأسلحة الروسية

الشوط الأول.. المنتخب الأولمبي يتفوق على غينيا بهدف وتألق حمزة علاء

حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق بسبب إخفاء مرض الزوجة .. دار الإفتاء ترد

زيزو يفتتح التهديف للزمالك أمام المقاولون في كأس مصر

أنوشكا: علاء عبد الخالق كان يحب كل الناس وطيب لأبعد الحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ