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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تفاقم الأزمة بين لقاء سويدان وميدو عادل .. نزاعات الوسط الفني عرض مستمر

لقاء سويدان وميدو
لقاء سويدان وميدو عادل

تصدرت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل مؤشرات البحث فى جوجل فى الساعات القليلة الماضية ، ذلك بعد أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بإحالة كل منهما  إلى مجلس التأديب، بعد أن كان أحدث فصول الأزمة التي وقعت مساء السبت 23 سبتمبر، في آخر ليالي عرض مسرحية سيد درويش ، ولكن أزمة لقاء سويدان وميدو عادل لم تكن الأزمة الوحيدة فى الوسط الفني .. وسنعرض لكما أبطال أبرز النزاعات التى حدثت فى الوسط الفني.


لوسي وأسرة مسرحية "الحفيد"

 

 

تصدرت منذ فترة أزمة الفنانة لوسي وأحد أبطال مسرحية الحفيد مواقع التواصل الإجتماعي ،   بعد ما تداول عن ضربها وشتمها للفنانيين على خشبة العرض المسرحي«الحفيد» بواسطة أفراد الفرقة، ولكن الفنانة لوسي قد نفت على كل ما يتردد من اتهامات الفنانة ندى عفيفي لها بأنها ضربتها على المسرح أمام الجمهور"».


وأوضحت لوسي الأمر فى تصريحات تليفزيونية ، قائلة: «إللي بيقول أنا ضربته، المسرح مليان كاميرات، كل يوم المسرحية بتتصور، والمسئول عن المسرح بيقدم تقرير كل يوم».


وأشارت ، قائلة: أنها توقفت عن المسرح بعد 44 ليلة عرض لمسرحية الحفيد بسبب التجاوزات والإهانات التي تعرضت لها، وتقدمت بشكوى رسمية لوزارة الثقافة .


وتابعت لوسي ، معلقة :«فيه مشهد بيقولي إنتي خاينة، والدراما بتقول بأضربه بالقلم، وكنت حريصة لدرجة صباعي اتكسر، واتجبس، وطلعت بيه متجبس شهر على خشبة المسرح، والمشهد التاني بنوتة عاملة بنتي، بتقول كلام ميصحش في النص، فبقولها من ورايا وبأضربها بالقلم»، مؤكدة أن الضرب في سياق الدراما المكتوبة.

 

أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

 


وكانت قد تصدرت ازمة رحمة حسن و المنتج هاني اسامة مؤشرات البحث في الساعات الاخيرة ، و ذلك بعدما أعلنت رحمة عن وجود مستحقات مالية لها منذ عام  2018 .


وذلك بعد أن كتبت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: صباح الخير احب اقول انه ليا عند المنتج هاني اسامه 40 الف جنيه من 2018 ،و كل اما اكلمه يقولي انه مش معاه فلوس ، انا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول .


و تابعت: أنت شغال ماشاء الله انما انا لا ، شكراً أنا هسيب الرسالة دي هنا.


مما أدى لتدخل نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي بأنه تواصل شخصيًا مع الفنانة رحمة حسن لحل الأزمة مع المنتج هاني أسامة، على الرغم من أنها ليست نقابية، ولكنها رفضت تدخل النقابة.


أزمة حسن شاكوش و رضا البحراوي


ومن أبرز النزاعات التى أيضا كانت حديث مواقع السوشيال ميديا والجمهور ، هى الأزمة التى حدثت بين رضا البحراوي وحسن شاكوش أثناء حفلتهما فى الساحل الشمالي حيث دخل حسن شاكوش الحفل في ميعاده ليجد فرقة البحراوي، لا تزال على المسرح وطلب منهم المغادرة حتى يصعد، ونشأت الخلافات بينهما.


حيث حدثت وصلة من السب والألفاظ البذيئة بينهما مما أدي  لتدخل نقابة المهن الموسيقية لحل الأمر،و قررت وقف الثنائي عن العمل لمدة شهر ولكن تم عقد الصلح.


أزمة غادة ابراهيم وإلهام شاهين

 

 

ومن أبرز الأزمات التى اندلعت فى الوسط الفني ،كانت بين الفنانة إلهام شاهين، والفنانة غادة إبراهيم، ذلك اثناء يوم تشييع جثمان الفنان القدير سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقالت غادة إن إلهام والمذيعة بوسي شلبي، تسببوا فى منعها من ركوب الأتوبيس المخصص لمصاحبة الجثمان

 

وانفعلت غادة إبراهيم، أمام الحاضرين، قائلة: إن إلهام شاهين وبوسي شلبي تسببا في عدم ركوبها الأتوبيس الذي أحضرته نقابة المهن التمثيلية لتكون بصحبة الفنانين للمشاركة في مراسم دفن سمير صبري.

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل المهن التمثيلية الفنانة رحمة حسن الفنانة لوسى المنتج هاني أسامة حسن شاكوش

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