حزب العدل: صمت المجتمع الدولي عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي جريمة كبرى

أدان محمد عجاج، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض الحصار الكامل على أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع وصول الكهرباء والمياه والغذاء، وكافة الإمدادات الخاصة بالمستشفيات لإسعاف الجرحى والمصابين، مما يشكل خطورة على حياة ملايين المواطنين الفلسطينيين، وتعريض حياتهم لسلسلة عذاب تتجدد يومياً.

ولفت محمد عجاج، في بيان له، أن تطورات الوضع الميداني على الأراضي الفلسطينية تنذر بكثير من الخسائر المادية والبشرية والإنسانية، فضلا عن ضرورة التوصل لأدوات ضغط سريعة على سلطات الاحتلال لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والامتثال للقوانين الدولية التي تؤكد حق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن 242 و1397، والقرارات ذات الصلة، وتأسيساً على حل الدولتين كحل نهائي وعادل.

وطالب عضو الهيئة العليا لحزب العدل، بضرورة تدخل مجلس الأمن والضغط على إسرائيل للجلوس على مائدة التفاوض والاعتراف بحق فلسطين في أرضها، فضلا عن ضرورة فرض عقوبات صارمة على إسرائيل نظرا لما اقترفته من جرائم وانتهاكات إنسانية لا تقبل التهاون فيها، وذلك حفاظا على مبادئ حقوق الإنسان التي يرددها المجتمع الدولي.

ورفض عجاج، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن دعوته لمواطني غزة بمغادرة القطاع، مما يشير إلى تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار ومن بينها شبة جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض نهائيا ولن نسمح بالمساس بأرض مصر أو أمنها وسيادتها وحدودها، فضلا عن أن الشعب الفلسطيني سيظل يدافع عن قضيته ولن يتنازل عن أرضه مهما طال الزمن.