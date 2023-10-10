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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة لتحويل الإسكندرية إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد الشريف

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية لتحسين مستقبل مدينة الإسكندرية؛ وخاصة أنها من أكثر المدن تضررًا بسبب التغيرات المناخية، مما دفع الدولة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك تماشيًا مع مؤتمر المناخ (COP 27)، مضيفًا أن الإسكندرية تسعى لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من خلال مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.


وقال الشريف، خلال مشاركته في ورشة عمل الرياض المقامة ضمن الأسبوع الإقليمي للمناخ لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الإسكندرية تعد من أقدم سكندريات العالم فهي مدينة عريقة وتمتلك تراثًا ثقافيًا وحضاريًا هائلًا، وتضم نحو 1000 مبنى تراثي، وبها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال، كما أنها مدينة ساحلية صناعية وبها 4334 مصنعًا وتمثل 60% من تجارة مصر الخارجية.


وأضاف: "نسعى لتحويل الإسكندرية إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة من خلال: التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة عدد من الشوارع الرئيسية، وإنشاء أول سوق تجاري للجملة بالعامرية يعمل بالطاقة الشمسية، والتوسع في تطوير الميادين مثل ميدان محطة مصر للمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات بنسبة 70%، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية بمشروعات قومية مثل استراتيجية إدارة مياه الأمطار وفصلها عن مياه الصرف الصحي". 


وأوضح أن الإسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تمتلك 55 أتوبيسًا كهربائيًا، وتعمل على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في وسائل مواصلات جماعية كبديل للوقود الأحفوري، كما تمتلك مصنعًا لإدارة المخلفات الخطرة والذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط.


يذكر أن ورشة العمل يشارك فيها العديد من المدن حول العالم، لتبادل الخبرات وإيجاد حلول متطورة لمواجهة التغييرات المناخية.

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