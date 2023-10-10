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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البابا تواضروس يصل ميلانو في بداية زيارته الرعوية.. صور

صدى البلد

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، مطار مالبينسا الدولي، بميلانو بعد ظهر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر؛ لبدء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا بإيطاليا. 

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني في المطار السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو والقنصل أحمد البقلي نائب القنصل العام والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية والسيد سامح سيد مدير عام محطة مصر للطيران.

كما كان في استقبال قداسة البابا أيضًا، إلى جانب نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.


وقدم طفل من أبناء إيبارشية ميلانو لقداسة البابا باقة من الورود ترحيبًا بمجيئه لافتقاد أبنائه.

أعمال رعوية متنوعة 

وتتضمن زيارة قداسة البابا لميلانو وڤينيسيا أعمالًا رعويةً متنوعة من بينها تدشين كنيستين ولقاءات مع كهنة ورهبان وخدام وشمامسة وشباب وشعب ميلانو، إلى جانب سيمينار لأساقفة أوروبا.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفدا يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

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