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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصريحات السيسي بشأن الحفاظ على الأمن القومي عبرت عن 120 مليون مصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب ،إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم ، المتعلقة بالحفاظ علي الأمن القومي المصرى من أي تهديدات خارجية ، عبرت عن 120 مليون مواطن مصري لديهم ثقة كبيرة في قياداتهم  السياسية وقواتهم المسلحة.

 

وأكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة واضحة للجميع ، بأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة ، لن يقبل أحد بالتفريط فيها كما لن يقبل الفلسطينيين التفريط في أراضيهم.

 

وانتقد لاشين ، صمت المجتمع الدولى على مدى عقود طويلة الذي جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتمادى فى أعماله الإجرامية والإرهابية ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.


وقال الرئيس السيسي- في تصريحات له اليوم/الثلاثاء/ - إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.


وقال الرئيس السيسي: إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.


وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.. مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.


وتابع: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".


وشدد الرئيس السيسي على أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.. وقال: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".
 

الفلسطينيين الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب الأمن القومي

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