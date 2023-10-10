بالمستندات.. يوسف حسن يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابته

نفي يوسف حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لصدى البلد ما تردد مؤخرا حول وجود إصابة مزمنة ألمت به.

وأكد اللاعب أن كل ما أثير حول وجود اصابة مزمنة غير صحيح ، وأنه خضع بالفعل لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية والتي أثبتت أنه يعاني من قرحة بالقدم وتستوجب خضوعه لجراحة عاجلة، وأنه سوف يخضع عقب الجراحة لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أشهر ثم المشاركة بصورة طبيعيه مع الفريق الأبيض .

وشدد اللاعب على تمسكه بالتواجد داخل نادي الزمالك رغم عدم حصوله على مستحقاته لأكثر من سبعة أشهر ، واضاف أنه تواصل مع مسؤولي القلعه البيضاء ولكن دون جدوى ، فيما قام أحد المرشحين لانتخابات نادي الزمالك بوعده بالتكفل بإجراء الجراحه ولكن لم يخضع لها وفي انتظار تنفيذ الوعد من أجل العودة مره اخرى للمشاركة مع الزمالك .

ودخل اللاعب في حالة حزن شديدة خلال الفترة الماضية بسبب عدم خضوعه لجراحة أو تقاضيه مستحقاته المتأخرة ليقوم هو بالتكفل برحلة علاجه ، ما تسبب في حالة حزن شديدة له .

ونشر اللاعب منذ ساعات قليلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي : " انا بس هتكلم كلمتين و الواحد ساكت متكلمتش من ساعة ما اتصابت انا ولا حد بيسال فيا ولا حد بيطمن عليا بدون ذكر اسماء انا مقصرتش مع حد ولا عمري حد شاف مني حاجه وحشه اولا انا اتصبت ف ماتش المقاولون العرب في الكاحل تمام اتعالجت يومين وبعدين رحت منتخب الشباب اتخبط فيها تاني و الاصابه تشخصت اني عندي قرحه ف الكاحل محتاجه ليزر وكل ما اكلم حد يقولي النادي مفهوش فلوس انا بقالي خمس شهور قاعد ف البيت مفيش حد عارف يعملي عملية بـ 150 الف جنيه لدرجة اني قلت عاوز فلوسي وانا هعملها على حسابي.

وتاني مره اقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال مزمنة انت كده بتدمرني انا معملتش حاجه وحشه اللي قال كده يثبت انها مزمنه وانا هوريله التقرير والاشعات نفسي افهم اللي بيحصل كده انا مقصرتش بنقطة عرق واحده وانا بلعب مع النادي الزمالك لعبت خمس ماتشات كسبنا الخمسه الحمدلله يعني مقصرتش بأي حاجه .

عامة انا في انتظار أ مسئول ف النادي يكلمني وهعمل العملية وهرجع احسن من الاول باذن الله وانا بحب جمهور الزمالك من قلبي فعلا شكرا 🤍🤍 ".

IMG-20231010-WA0545