تنظمها الجامعة الألمانية.. جلسة نقاشية لبحث سبل الاستثمار بالعاصمة الإدارية

نظمت الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، حلقة نقاشية تحت عنوان "نستكشف فرص الاستثمار الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة" .

وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والدكتور أشرف منصور نائب رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الألمانية الدولية والجامعة الألمانية بالقاهرة.

شارك في الحلقة النقاشية الدكتور يوليوس جورج رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الألمانية الدولية واللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالإضافة إلي وفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية من البرلمان الألماني "البوندستاج" ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من ألمانيا.

ناقش الحضور رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في بناء مدينة على طراز مدن الجيل الرابع وقدرتها على خلق فرص استثمارية في مجالات مختلفة منها التكنولوجيا الذكية والاتصالات وغيرها.