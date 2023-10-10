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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو هتسافر.. خطوات استخراج جواز سفر من الموبيل 2023

استخراج جواز سفر
استخراج جواز سفر 2023

يقدم موقع صدي البلد، كيفية استخراج جواز السفر المصري، وكيفية استخراج الباسبور بشكل إلكتروني، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.

يرغب المواطنون في معرفة  خطوات استخراج جواز سفر بالموبيل، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 

 

خطوات استخراج جواز سفر من الموبيل 2023

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية
  2. الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
  3. استكمال الإجراءات بإدخال البيانات 
  4. رفع المستندات المطلوبة
  5.  التسجيل علي الموقع
  6. إنشاء حساب جديد وكلمة سر
  7. بدء ملء البيانات المطلوبة
  8. إدخال الرقم القومي
  9. صورة البطاقة
  10. شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً
  11. إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6
  12. وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها
  13. شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.
  14. بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.
  15. ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

     

كيفية استخراج جواز سفر  مصري 2023

 

كيفيه استخراج جواز سفر

باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال الإجراءات بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، و التسجيل علي الموقع.

كيفية استخراج جواز سفر  مصري 2023


ويتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر وبدء ملء البيانات المطلوبة، بإدخال الرقم القومي وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً، وإدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها، وشهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

استخراج الباسبور المصري

 جواز سفر  مصري 2023

ويتيح الباسبور المصري الذهاب للكثير من الدول حول العالم بدون تأشيرة، أو الحصول علي تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو بشكل إلكتروني، وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.

 

كيفيه استخراج جواز سفر

رسوم استخراج جواز سفر 2023

 حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

 تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة  500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ. 

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