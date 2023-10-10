سرايا القدس تعلن مسئوليتها عن قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت بالصواريخ

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت تل أبيب وعسقلان وسديروت بالعشرات من الصواريخ.

أكدت سرايا القدس في بيان لها، أن عمق الاحتلال الإسرائيلي سيكون هدفاً مستمراً لمجاهدي القوة الصاروخية أمام استمرار العدوان واستهداف المدنيين الآمنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار من جديد في مستوطنة عسقلان تحذيرا من هجوم صاروخي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، وقوع قتيلان وعشرات المصابين في عسقلان جراء قصف حركة المقاومة الفلسطينية حماس المستوطنة بعشرات الصواريخ.

وأضافت مصادر عبرية، أن هناك فوضى عارمة واستنفار إسرائيلي في عسقلان عقب الرشقة الصاروخية الفلسطينية الأخيرة.