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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: تصريحات الرئيس بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية رسالة تضامن قوية

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تصريحات الرئيس السيسي القوية بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، قائلا: إنها قوية للغاية وتحمل رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة.

ونوه محسن في بيان  له اليوم، بتصريحات الرئيس السيسي، إن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية، واصفُا التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة. لافتا: تصريحات الرئيس السيسي جاءت في وقتها تمامًا أمام وحشية إسرائيلية غير مسبوقة ورغبة في دك قطاع غزة وتصريحات منفلتة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي، أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات، لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية؛ حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب احمد محسن بالقول إن تصريحات القيادة السياسية المصرية جرس إنذار بعدم الاستمرار في الاوضاع الحالية، والاستجابة لنداءات وقف الحرب والتصعيد ووقف الوحشية الاسرائيلية في قطاع غزة وتجاه المدنيين، ورسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني.

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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