عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرائم وإبادة لشعب يدافع عن أرضه.. أبو العينين يطالب الشعب الفلسطيني النزوح داخل إسرائيل وليس سيناء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

محمد أبو العينين: الغرب يغير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني

محمد أبو العينين يدعو العالم لضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين
محمد أبو العينين: مصر لن تفرط عن شبر واحد والأراضي المصرية غير مستباحة
رسالة عاجلة من محمد أبو العينين للشعب المصري 
نزوح داخلي.. رسالة عاجلة من محمد أبو العينين إلى الشعب الفلسطيني

 

أطلق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عدة تصريحات مهمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

txt

مؤامرة إسرائيلية.. محمد أبو العينين يرفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء


أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر لن تفرط عن شبر واحد والأراضي المصرية غير مستباحة، متسائلا :"أين المنظمات الدولية وحقوق الانسان".

دعا النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، العالم لضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين، متابعا أن اسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، مستدركا أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.
وتابع أن نتانياهو قال أنه سيغير خريطة الشرق الأوسط يقصد وعايز يغير ايه تاني، مستدركا أن أرفض قتل المدنيين وا يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تنفذ كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الغرب يغير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكمل أن لا بد أن يتحرك العالم ووقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات، متابعا أن الشعب الفلسطيني له تاريخ وعندما ينزح يتحرك إلى اسرائيل.


أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد يبني مصر الحديثة بمشروعات عملاقة.
وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيد رسالته للعالم في السلم والحرب، موجها حديثه للمصريين :"خلو بالكو المخططات لن تقف وتزيد".

 

الشعب لابد أن يكون واعيا ويجب أن نلتف حول القيادة السياسية


وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعلم أن حدود مصر مهددة من الأعداء، وأدعو المصريين لدعم السيسي لمواجهة الأعداء، مشيرا إلى أن الشعب لابد أن يكون واعيا ويجب أن نلتف حول القيادة السياسية.


رفض النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فكرة مطالب الجانب الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بالنزوح إلى سيناء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحمل مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني ومصر.


وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن ما يحدث الان من اسرائيل في غزة يغذي الإرهاب في المنطقة، متابعا أن أقول للشعب الفلسطيني الهدف تصفية القضية الفلسطينية، مستدركا أن على الشعب الفلسطيني عمل نزوح داخلي في إسرائيل وعدم ترك الأرض مهما كلف الأمر، ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
 


 

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد موسى قناة صدي البلد الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

متى يتحقق وعد الله بالانتصار واسترجاع القدس؟ بشرة سارة من الشيخ الشعراوي

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

موضوعات متعلقة

ما يحدث بفلسطين إبادة جماعية.. أبو العينين: أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد 300 ألف جندي على حدود غزة

لغز جثتين بمخزن أكتوبر.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل حريق مخزن الخردة

بيان عاجل من حماس ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي الداعمة لـ إسرائيل

من جديد.. مرتضى منصور يقف أمام القضاء بسبب ممدوح عباس

تحسبا لهجمات محتملة.. حالة تأهب قصوى في نيويورك

الوضع كارثي.. المنظمات الطبية الدولية ترفع حالة التأهب بسبب الأوضاع بقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فرصة للسلام أن يسود| سر تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة.. والموعد الجديد

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ