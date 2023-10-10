جرائم وإبادة لشعب يدافع عن أرضه.. أبو العينين يطالب الشعب الفلسطيني النزوح داخل إسرائيل وليس سيناء

محمد أبو العينين: الغرب يغير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني

محمد أبو العينين يدعو العالم لضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين

محمد أبو العينين: مصر لن تفرط عن شبر واحد والأراضي المصرية غير مستباحة

رسالة عاجلة من محمد أبو العينين للشعب المصري

نزوح داخلي.. رسالة عاجلة من محمد أبو العينين إلى الشعب الفلسطيني

أطلق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عدة تصريحات مهمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر لن تفرط عن شبر واحد والأراضي المصرية غير مستباحة، متسائلا :"أين المنظمات الدولية وحقوق الانسان".

دعا النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، العالم لضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين، متابعا أن اسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، مستدركا أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وتابع أن نتانياهو قال أنه سيغير خريطة الشرق الأوسط يقصد وعايز يغير ايه تاني، مستدركا أن أرفض قتل المدنيين وا يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تنفذ كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الغرب يغير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكمل أن لا بد أن يتحرك العالم ووقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات، متابعا أن الشعب الفلسطيني له تاريخ وعندما ينزح يتحرك إلى اسرائيل.



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد يبني مصر الحديثة بمشروعات عملاقة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيد رسالته للعالم في السلم والحرب، موجها حديثه للمصريين :"خلو بالكو المخططات لن تقف وتزيد".

الشعب لابد أن يكون واعيا ويجب أن نلتف حول القيادة السياسية



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعلم أن حدود مصر مهددة من الأعداء، وأدعو المصريين لدعم السيسي لمواجهة الأعداء، مشيرا إلى أن الشعب لابد أن يكون واعيا ويجب أن نلتف حول القيادة السياسية.



رفض النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فكرة مطالب الجانب الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بالنزوح إلى سيناء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحمل مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني ومصر.



وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن ما يحدث الان من اسرائيل في غزة يغذي الإرهاب في المنطقة، متابعا أن أقول للشعب الفلسطيني الهدف تصفية القضية الفلسطينية، مستدركا أن على الشعب الفلسطيني عمل نزوح داخلي في إسرائيل وعدم ترك الأرض مهما كلف الأمر، ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.





