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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الوصفة الفرنسية.. طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان

تعتبر طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان، هي من انواع الشوربة التي يشتهر بها المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة، وهي من الوصفات الفرنسية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 افراد، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان

 

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان

 

مقادير طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان :

بصلة مفرومة

6 ملعقة كبيرة زبدة

800 جرام طماطم مفرومة

1300 مل عصير بندورة

4 ملعقة كبيرة سكر

2 مكعبات مرق الدجاج

فلفل حسب الرغبة

كوب ونصف كريمة طهي

ربع كوب ريحان طازج مفروم

ربع كوب بقدونس طازج مفروم

 

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان :

_ نذيب الزبدة في قدر على النار.
_ يضاف البصل، ونقلب حتى يذبل.
_ تضاف البندورة المفرومة، ونقلبها ثم يضاف عصير البندورة.
_ يضاف السكر بالتدريج، ونتذوقها حتى تصلي إلى الطعم المميز.
_ تضاف مكعبات المرق مع الفلفل والكريمة، ونثلبهظ ثم نتركهم على النار لمدة دقيقتين.
_ يضاف البقدونس والريحان المفروم، ثم نقدم شوربة الطماطم بالكريمة مباشرة.

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