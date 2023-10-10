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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع كارثي.. المنظمات الطبية الدولية ترفع حالة التأهب بسبب الأوضاع بقطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أصدرت المنظمات الطبية غير الحكومية الدولية تحذيرًا صارخًا، اليوم الثلاثاء، بشأن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، الذي تعرض لعدوان إسرائيلي غاشم.

ودعت المنظمات الطبية الدولية، إلى إنشاء ممر إنساني لدعم جهود الإغاثة الطبية واحترام القانون الإنساني.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قالت سارة شاتو، رئيسة برنامج الأراضي الفلسطينية لمنظمة أطباء بلا حدود: “الوضع كارثي... لا أعتقد أن أحدا في مأمن في غزة”.

وأضافت شاتو: “نقلنا فرقنا إلى أحد مباني الأمم المتحدة… كان القصف هائلاً لدرجة أن المخاطر كانت كبيرة للغاية”.

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وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا، وتوظف 300 فلسطيني و20 موظفًا دوليًا.

المنظمات الطبية قطاع غزة عدوان إسرائيلي إسرائيل فلسطين

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