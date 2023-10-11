خبير عالمي يكشف الفرق بين الألماس «الحقيقي والمغشوش».. ويحذر هؤلاء|فيديو

بييجي من بلجيكا ولبنان

تحدّث عريان فهيم خبير الذهب العالمي عن الفرق بين الذهب و الألماس الأصليين والمزورين، قائلاً: "إن هناك غشًا في الألماس يمكن أن يبيع أحد الحجر بمليون جنيه، وثمنه الأصلي 200 ألف جنيه، وهناك ألماس مغشوش اسمه سيفيدي، سعره 20 دولارًا، وهناك تجّار يبيعونه بـ1000 دولار".

عريان فهيم: الألماس المضروب بييجي من بلجيكا ولبنان

وأضاف العريان خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحجر "H color" 4 قيراط الأصلي ثمنه مليون ونصف، يتم استبداله بآخر مغشوش ثمنه 1200 جنيه، و يباع بسعر الأصلي ولا يتمكن أحد من التفريق بينهما.



وتابع عريان فهيم خبير الذهب العالمي: "عيال بقت معلمين بسبب التزوير.. وبقى عندهم عربيات و فلل، الألماس المضروب بيجي من بلجيكا و لبنان ودبي، وبقى ليها مكاتب في مصر"



ونصح عريان فهيم، كل من اشترى الألماس منذ عام و نصف، أن يكشف عليه بجهاز يمى كولومبس للتأكد أنه ألماس حقيقي وليس ألماس مغشوش "سيفيدي"، مؤكداً أن 90 % من الألماس في الأسواق حالياً مغشوش "سيفيدي".