فى عيد ميلاده الـ 62 .. مشوار الهضبة عمرو دياب من الشرقية لـ العالمية

يحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62 ، المتصدر على القمة منذ 40 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد11 أكتوبر 1961،ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عمرو دياب..

نشأة عمرو دياب

ولد عمرو دياب في مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وكان يعمل والده كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

وبعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سُكان محافظات القناة، فعادت عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بالشرقية حيث كانتتقيم عائلة والده.

بدايات عمرو دياب

وكان أول ظهور إذاعي له عندما غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي"و أعجب محافظ بورسعيد بصوته.



في عام 1982، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة وانضم إلى المعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة البكالوريوس .

في عام 1983، سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن" (كلمات: هاني زكي، موسيقى: هاني شنودة)، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في نفس العام.

في عام 1984، أصدر ألبومه الثاني بعنوان "غني من قلبك" ،في عام 1985، أصدر ألبومه الثالث بعنوان "يا حلوة".

في عام 1986 وأصدر ألبومه "هلا هلا"، وفي نفس العام قام بظهوره السينمائي الأول في فيلم "السجينتان" مع إلهام شاهين ويوسفشعبان.

في 1987 صدر ألبوم خالصين الذي سبقه ألبوم غير رسمي آسف لا يوجد حل آخر في نفس العام.

في 1988 كان ألبوم ميال، الذي كان فيه بداية تعاونه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع الموسيقي.

في 1989 صدر ألبوم شوقنا، وفي نفس العام ظهر عمرو دياب في فيلم العفاريت مع مديحة كامل.

في 1990 اختير عمرو ليمثل مصر في بطولة الأمم الأفريقية الخامسة حيث غنى باللغة الإنجليزية والفرنسية.

في 1991 اصدر ألبوم حبيبي وقد تم استخدام الساكسفون لأول مرة في عمله واصدرته شركة صوت الدلتا.

في 1992 قام بأداء فيلم آيس كريم في جليم الذي قام ببطولته إلى جانب عدد من النجوم.

في 1996 كان بداية تعامل عمرو مع عالم الفن حيث صدر ألبوم نور العين، الذي حطم الأرقام القياسية في المبيعات في العالم العربي،وحصل بذلك على جائزة الميوزك أوورد.

جوائز عمرو دياب

وفى 1998 نال ثلاث جوائز دفعة واحدة في المهرجان العربي السنوي، وجاء التتويج العالمي في حفل الميوزك في موناكو، في حضور العديد من نجوم العالم.

ونال “عمرو دياب” جائزة الميوزك أوورد World Music Award سبعة مرات عام 1996 عن “نور العين”، وعام 2001 عن ألبوم “أكترواحد” وعام 2007 عن ألبوم “الليلة دي” وعام 2013 عن ألبوم “الليلة” (والذي حصل فيه على ثلاث جوائز:أفضل مطرب في مصر، أفضلمطرب في الشرق الأوسط رجال، وأفضل فيديو كليب).

ودخل عمرو دياب موسوعه جينيس 2016 وتصدر قائمة فوربس العالمية لاهم 100 شخصية وأفضل 10مطربين عرب 2017 جائزةالديرجست أفضل مطرب وأفضل ألبوم2017 الافريما اورد أفضل فنان افريقيا للمرة 8 أكثر فنان عربي حصولا عليها

ومازال عمرو دياب يتربع على عرش القمة محافظًا على شعبيته ونجوميته على مدار 40 عامًا إنه "الهضبة".















