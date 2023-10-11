موتورولا تكشف رسميًا عن Edge 2023 .. تفاصيل

أطلقت شركة موتورولا رسمياً هاتفها الجديد Motorola Edge 2023 من الفئة المتوسطة، وهو البديل الأقل سعراً من شقيقه Motorola Edge Plus الذى تم إصداره لاحقاً.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، جاء Motorola Edge 2023 بجسد من الألومنيوم، وشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع OLED، بمعدل تحديث 144 هرتز فى الثانية، بدقة عرض +HDR10، كما أنه مقاوم الماء والأتربة بمعيار IP68، والجزء الخلفى مصنوع من الجلد.

يعمل هاتف Motorola Edge 2023 بمعالج من نوع ميدياتيك Dimensity 7030، مع ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.

Motorola Edge 2023

لمحبى التصوير جاء Motorola Edge 2023 بكاميرا أساسية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل تدعم خاصية التثبيت البصري OIS، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، مع ميزة تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطار فى الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يمتلك Motorola Edge 2023 بطارية سعة 4400 ميلى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط، وميزة الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسى بقوة 5 واط.

وبالنسبة للسعر الرسمى للهاتف سيكون بقيمة 600 دولار أمريكي، والشراء من خلال موقع موتورولا الرسمي.