المقاومة لن تؤذيهم.. تايلاند تعلن ارتفاع عدد مواطنيها من القتلى والأسرى في غزة

قالت وزارة الخارجية التايلندية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن احتجاز ثلاثة آخرين من مواطنيها كرهائن في الاشتباكات العنيفة المستمرة بين حركة المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في غزة، ليصل بذلك إجمالي المحتجزين إلى 14.



ووفقا وكالة "رويترز"، أضافت الوزارة التايلندية أن 20 من مواطنيها قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 في الصراع.



وتطالب تايلاند إسرائيل بالمساعدة في إطلاق سراح رهائنها وتعبر عن اعتقادها بأن حماس لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع.



وأكد نائب وزير الشؤون الخارجية جاكابونج سانجماني أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

وقال جاكابونج إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدموا طلبا للعودة إلى بلادهم.

وجدير بالذكر أن قرابة 30 ألف تايلاندي يعملون في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.