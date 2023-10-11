تدريبات منفردة لأحمد زكي بمران الزمالك

خاض أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



ووضع الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا للاعب في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.

واكتفى أحمد زكي بخوض تدريبات الركض الخفيف حول الملعب، و أداء بعض التدريبات التأهيلية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.