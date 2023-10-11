تدريبات تأهيلية لمحمد عواد بمران الزمالك

أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري.

ويعاني محمد عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.