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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: حصول مصر على شهادة خلوها من فيروس سى نجاح كبير للمنظومة الصحية

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس “سي”، مؤكدا أنها أول شهادة تحصل عليها دولة فى العالم استطاعت أن تقضى على فيروس “سى” فى شهور قليلة باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان من خلال الحملة التاريخية الرئاسية “100 مليون صحة” لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى وقت مبكر.

واعتبر أباظة، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، تسليم مدير منظمة الصحة العالمية شهادة خلو مصر من فيروس سى بمثابة نجاح حقيقى لسياسات مصر الصحية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء. 

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل حصول المواطن المصرى على جميع حقوقه فى الرعاية الصحية فى مقدمة حقوق الإنسان فى مصر.

وثمن نجاح الدولة المصرية ومنظومة الصحة بمصر فى تخليص الشعب المصرى من هذا المرض الذى فتك بآلاف المرضى.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس "سي" دليل على نجاح الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية، وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد على أن المبادرات الرئاسية الصحية وفى مقدمتها مبادرة “100 مليون صحة” كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح جموع المصريين وأسرهم وكل من يعيشون على أرض مصر من الأشقاء العرب والأفارقة والأجانب الذين يتمتعون بجميع المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية مثلهم مثل المصريين.

فيروس سي منظمة الصحة العالمية الأدوية المصرية 100 مليون صحة رؤية مصر 2030

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