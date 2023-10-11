عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد لدمار واسع في أحياء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، مشاهد وصور لعدد من المناطق بقطاع غزة تدمرت بشكل كلي بعد استهدافها من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء جوا أو بحرا في قصف استمر خلال الساعات الماضية دون توقف.

txt

مصر تحذر إسرائيل من عواقب سياسة العقاب الجماعي والتجويع في غزة

txt

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

وقالت الإعلامية فيروز مكي خلال عرض هذه المشاهد: "وصل عدد المصابين بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 5 آلاف مصاب ونحو 950 شهيدا، وما زال العدد في ازدياد مطرد،والحصيلة الأولية لعدد الشهداء والمصابين تزيد في الساعات القليلة المقبلة بشكل ملحوظ، بعد إجراء العد الأخير لعدد الشهداء الذين راحوا ضحية هذا القصف المستمر".

وأضافت: "مناطق عدة في قطاع غزة تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددا من المناطق بقطاع غزة، كما جرى استهداف حي الرمال وهو حي مكتظ بالسكان واستهدف مرارا وتكرارا بصواريخ إسرائيلية ووكذلك تم استهداف مخيم جباليا".

غزة قطاع غزة احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخباري الوطن البديل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المقابر في قطاع غزة.. شاهد

ترشيحاتنا

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام لمدة 10 ساعات

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

مدبولي يصل الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير.. ويجب تكاتف الجهود لوقف الحرب

تصعيد خطير بفلسطين.. العاهل الأردني: لن تنعم منطقتنا بالأمن دون حل الدولتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

فيديو

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ