لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد من قبل أنه لا تفريط في سيناء، والموت أفضل من التفريط في الأرض، مضيفا أن مخطط بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل معروف من زمن بعيد من أجل تهجير سكان غزة من فلسطين إلى سيناء.

وتابع أحمد موسى، أنه أيضا وحصول مصر على قطعة أرض في صحراء النقب وذلك من أجل توطين الفلسطينين، موضحا أنه تحدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في أخر زيارة له في مدينة شرم الشيخ هذا الموضوع إلا أنه قوبل برفض عارم وغضب شديد من الرئيس الراحل أحد أبناء القوات المسلحة.

لهجة مبارك مع نتنياهو

أضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس مبارك حذر رئيس وزراء إسرائيل من الحديث مرة أخرى في هذا الأمر، مبينا أن لهجة الرئيس مبارك كانت شديدة مع نتنياهو وضرورة أن ينسى هذا الموضوع ولا يتحدث فيه مرة أخرى.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي رئيس مصري من القوات المسلحة سيكون موقفه هو نفس موقف الرئيس الأسبق حسني مبارك وهو أيضا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن الرئيس مبارك أكد أنه لا تفريط في أي حبة رمل من سيناء.



وتابع أن الرئيس المعزول محمد مرسي، وافق بالاتفاق مع أمريكا وإسرائيل على منح 1600 كليو متر من سيناء لتوطين الفلسطنيين وبيع أرض سيناء لتنفيذ المخطط الإسرائيلي وتفريغ القضية الفسلطينية لصالح الصهاينة.



وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن هناك انتهاكات كبيرة في أوروبا والدول الغربية دون أي إدانات من المنظمات الأممية ومع المقاومة الفلسطينية تظهر، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات كبيرة وغزة تتعرض للحصار الإسرائيلي.

الدولة المصرية تتحرك على مدار اللحظة من أجل متابعة القضية الفلسطينية



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تتحرك على مدار اللحظة من أجل متابعة القضية الفلسطينية، مبينا أن الرئيس يتواصل مع زعماء وملوك الدول لمتابعة الأحداث وتطورها.

