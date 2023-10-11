توجهوا إلى تل أبيب بدلًا من سيناء.. أبوالعينين يوجه رسالة إلى الفلسطينيين.. فيديو

ندد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تدخل العالم لوقف هذه الجرائم والانتهاكات.



وأضاف أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قاة صدى البلد، أن إسرائيل ترفض كل الحلول، وهذا حال كل قادة تل أبيب، يحتلون ويسرقون وينهبون، ويعتبرون ذلك حلالا وحقهم، مشددا على أن إسرائيل تنفذ كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وتنفذ سياسة الأمر الواقع ونسيان حدود 67 ونسيان حقوق العرب والفلسطينيين.

الغرب يقوم بتغيير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني



وأشار إلى أن هناك مبادرة تم التوقيع عليها من قبل 22 دولة وتم تقديمها لإسرائيل للجلوس على مائدة المفاوضات والعمل بحدود 67 وعودة الأرض لفلسطين إلا أن تل أبيب رفضت من أجل مواصلة جرائمها واحتلال الأرض، مبينا أن الغرب يقوم بتغيير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية وتطورات ذلك خطر داهم على العالم أجمع، مبينا أنه ضد عمليات القتل ويرفضها، والآن إسرائيل تنفذ جرائمها أمام أعين العالم دون أن تتحرك المنظمات ساكنا وتتصدى للاحتلال وجرائمه.

ما تشهده المنطقة الآن يغذي الإرهاب



ولفت أبوالعينين، إلى أن ما تشهده المنطقة الآن يعمل ويقوي ويغذي الإرهاب في المنطقة، موضحا أن مصر وقادتها عبر التاريخ تدعم القضية الفلسطينية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ثم الرئيس السادات ثم الراحل حسني مبارك: "القائد الوطني الذي يدافع عن بلده ورفض أن يفرط في أرضه وكان يتجاهل كل الاتصالات التي تحاول الضغط عليه في هذا الملف إلا أنه كان يرفض، وقال لنتنياهو انسى الكلام في الموضوع ده".



واستنكر ما خرج عن قادة إسرائيل بأنها ستغير خريطة الشرق الأوسط، قائلا:"يعني إيه تغير الشرق الأوسط، وإنتوا شغالين إبادة في الشعب الفلسطيني، فين الأمم المتحدة فين الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي، فين حقوق الإنسان، فين الناس اللى بتتكلم عن مصر، فلسطين تتعرض للإبادة الجماعية والعالم واقف يتفرج".



ورفض أبوالعينين، أن يتم تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الشعب شجاع، قائلا:" لو في نزوح يبقي في أرضكم التاريخية وفي الأرض اللى بيقولوا عليها أرضهم، لا الأرض أرض فلسطين، ومش مصر اللى هتدفع الثمن، ومش على حساب مصر وبأي حجة تضليل التاريخ، إحنا مش في غابة، فين قادة العالم، فين الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، الحق هو أن يبقى على أرضه، ولن نلوي الحقائق أو نزيف التاريخ وأدعم حقوق الشعب الفلسطيني".



وأوضح وكيل مجلس النواب، أن الحل في الجلوس على مائدة المفاوضات وحل الدولتين، قائلا:" إسرائيل عايزة إيه، رفضت كل حاجة، الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، الأقصى في قلوب المسلمين ولن تتخلى عنه أمام الغطرسة الإسرائيلية".

إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين



وأكد أن إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني، موضحا أنه لابد من إقامة مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية،كما أن الشعب الفلسطيني لديه حق تاريخي وأن الآوان أن يعرف العالم ويتحرك من أجل وقف جرائم إسرائيل.



وقال وكيل مجلس النواب، إن الشعوب لن تفرط في حقها أو كرامتها أو أرضها ولن تنكسر الإرادة العربية، مؤكدا أن الدول الغربية تتحدث بكذب وزيف وخداع بشأن القضية الفلسطينية، مبينا أن القضية الفلسطينية لن تموت ونحن ضد قتل الأبرياء المدنيين، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعرف قدر وطنه وشعبه القائد الذي تصدى للإرهاب في 2013 ويقود مسيرة التنمية وحارب الإرهاب نيابة عن العالم، الذي يقوم ببناء مصر الحديثة وتنمية شاملة.

أرض مصر غير مستباحة والرئيس يعرف قدر وطنه وشعبه



واختتم وكيل مجلس النواب، أن الأرض المصرية غير مستباحة، والشعب سيتصدى لأي محاولات تسعى لزعزعة الأمن القومي، قائلا:" على دمائنا أو جثثنا، والتحية للقائد البطل الرئيس السيسي، الذي يعمل من أجل بلده، ويتصدي لأي محاولات تريد هدم مصر وتخريبها".