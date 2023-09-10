«صباح البلد» يستعرض برقية تعزية النائب محمد أبوالعينين لملك المغرب في ضحايا الزلزال|فيديو

استعرض برنامج صباح البلد، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير ورشا مجدي”، برقية التعزية التي قام بها النائب محمد أبو العينين للملك محمد السادس ملك المغرب، بعد كارثة الزلزال الذي ضرب المملكة.

وبعث النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي القلبية وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والحكومة المغربية وشعبها الشقيق في ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة .

شعبها الشقيق

وقال “أبو العينين” في برقية عزاء عبر صفحته الرسمية: إن قلوبنا مع الشعب المغربي الشقيق في هذه اللحظات الصعبة ومصابهم الأليم الذي أوجع قلوبنا وأصابنا جميعًا بالحزن، وواثقون من قدرة المغرب وشعبها على تجاوز الأزمة، داعيًا المولى –عز وجل – أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يربط على قلوب ذويهم بالصبر، ويمن بالشفاء العاجل على المصابين.. حفظ الله المغرب وشعبها الشقيق وأهله الكرام من كل شر ومكروه.