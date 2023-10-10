أبو العينين: أرض مصر غير مستباحة والرئيس يعرف قدر وطنه وشعبه.. فيديو

الشعب سيتصدى لأي محاولات تسعى لزعزعة الأمن القومي

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن الشعوب لن تفرط في حقها أو كرامتها أو أرضها ولن تنكسر الإرادة العربية، مؤكد أن الدول الغربية تتحدث بكذب وزيف وخداع بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف «أبوالعينين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قاة صدى البلد، أن القضية الفلسطينية لن تموت ونحن ضد قتل الأبرياء المدنيين.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يعرف قدر وطنه وشعبه القائد الذي تصدى للإرهاب في 2013 ويقود مسيرة التنمية وحارب الإرهاب نيابة عن العالم، الذي يقوم ببناء مصر الحديثة وتنمية شاملة.

الشعب سيتصدى لأي محاولات تسعى لزعزعة الأمن القومي



ولفت النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إلى أن الأرض المصرية غير مستابحة، والشعب سيتصدى لأي محاولات تسعى لزعزعة الأمن القومي، قائلا:" على دمائنا أو جثثنا، والتحية للقائد البطل الرئيس السيسي، الذي يعمل من أجل بلده، ويتصدي لأي محاولات تريد هدم مصر وتخريبها".