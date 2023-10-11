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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إبادة وتطهير عرقي.. الجامعة العربية توجه التحية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

وجهت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، التحية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي على يد المحتل والمغتصب الصهيوني، الذي يستعمل كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً تحت غطاء دولي.

جاء ذلك خلال كلمة السفيرة أبو غزالة في الاجتماع عالي المستوى للقضاء على إضفاء الطابع الطبي على تشويه الاعضاء التناسلية للإناث “الختان"، وذلك بحضور يوسف محمد آدم وزير الدولة للعمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وليلى بكر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الدول العربية، وأديل خضر، المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعربت السفيرة أبو غزالة ، عن أملها أن يصدر اليوم خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس الحامعة العربية على المستوى الوزاري موقفا عربيا موحدا يدين الدولة المحتلة.

الجامعة العربية جمهورية الصومال الفيدرالية الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الدول العربية

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