مأساة صغيرة الجيزة.. ماذا حدث في بلكونة الطالبية ومستشفى الهرم؟

لقيت فتاة صغيرة مصرعها في الجيزة، جراء سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية غرب الجيزة.

سقوط صغيرة من الطابق الثالث في الجيزة

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط صغيرة من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، حيث صرحت بدفن جثمان الصغيرة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والإستماع إلى أقوال والدها، وأيضا طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل وفاة صغيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، وذلك عقب إختلال توازنها أثناء تواجدها في شرفة المنزل وسقوطها في الشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود إشارة من مستشفى الهرم، أفادت بوصول صغيرة جثة هامدة أثر إدعاء سقوط من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية غرب الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وصول صغيرة بالغة من العمر سنة ونصف ترتدي كامل ملابسها وبها كسر في الجمجمة، ولقيت مصرعها متأثرة بالإصابة أثر سقوطها من الطابق الثالث، وتم إيداعها الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت التحريات وسؤال والد الصغيرة، أنه أثناء لهوها أعلى كنبة أسفل شرفة منزلها اختل توازنها وسقطت من الشرفة في الطابق الثالث جثة هامدة في الحال، ولم يتهم أحد بشيء وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.