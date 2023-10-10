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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز جثتين بمخزن أكتوبر.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل حريق مخزن الخردة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في حريق مخزن خردة بمدينة ٦ أكتوبر، ووفاة شخصين وإصابة ثالث جراء الحريق.

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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حريق مخزن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا ‏من غرفة عمليات النجدة، ‏أفاد بورود بلاغا ‏من الأهالي ‏تضمن ‏اشتعال النيران في مخزن خردة بمدينة ٦ أكتوبر، ‏وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

 موقع الحادث

 

‏‏وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، كما انتقلت ٣ سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وبصحبتها سيارات الإسعاف.

وتمكنت وحدات الإطفاء في الجيزة من السيطرة على الحريق واخماده، وعقب اخماد الحريق تبين العثور على جثتين ومصاب بحروق، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة والمصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج. 

وتبين من التحريات التي باشرها العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، اشتعال النيران في مخلفات داخل مخزن خردة أثناء جمع بعض الأشخاص الخردة، ووفاة شخصين منهم وإصابة ثالث وجرى انتقال فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة إلي موقع الحريق لكشف ملابسات اشتعال النيران.

وأجرت وحدات الحماية المدنية في الجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة حريق مخزن خردة مدينة ٦ أكتوبر

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