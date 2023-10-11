رئيس حقوق إنسان النواب: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت كقناعة المرء بدينه 

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان وما زال ثابتا كقناعة المرء بدينه، مشيرا إلى أن مصلحة الشعب الفلسطيني هي الوجهه وإليها نصبو.

وأكد رضوان، فى بيان صحفى له، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس التواب، تطالب المجتمع الدولي والمتشدقين بحقوق الإنسان بأن يسترشدوا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن تسترشد أيضاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يضعوا في اعتبارهم أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـي 12 أغسطس 1949.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “إلى متى سيصمت ويغض المجتمع الدولي الأبصار والكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية لحماية مصالحهم ومصالحهم فقط” مضيفا: “آن الآوان لمراجعة المواقف والمعايير التي يتم التعامل بها”.