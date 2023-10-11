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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوقفوا البث.. الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيرات إلى القنوات والمواقع الصحفية في غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائلي طلب من الصحفيين والقنوات والمواقع الإعلامية عبر المكبرات وقف البث ومغادرة محيط قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منطقة ميناء الصيادين والطريق الساحلي غرب مدينة غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ألقت طائرات حربية عدة قنابل من الفسفور الأبيض بالقرب من ميناء الصيادين، وسط غارات مكثفة على المنطقة المحيطة به.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها.

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