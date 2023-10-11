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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيولينج الإسبانية تعتزم تشغيل خط طيران بين الأقصر وبرشلونة

فيولينج الإسبانية
فيولينج الإسبانية

تعتزم شركة فيولينج الإسبانية، تشغيل خط جديد إلى مطار الأقصر الدولي من مدينة برشلونة خلال أكتوبر الجاري، في إطار زيادة الأعداد السياحية القادمة من هناك لزيارة معالم مصر الأثرية في جنوب مصر.

وقال سيف بهجت، المدير وكيل الشركة الإسبانية بمصر، إنه من المقرر أن تبدأ فيولينج الإسبانية في تشغيل رحلة أسبوعيًا بين مطاري برشلونة والأقصر خلال الشهر الجاري، حيث من المخطط  انطلاق أول رحلة يوم 28 أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن شركة فيولينج الإسبانية تعتزم تشغيل خط طيران آخر بين مطاري برشلونة وشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل بهدف جذب السياحة الشاطئية أيضاً إلى السوق المحلية.

وتعمل شركة الطيران الإسبانية حاليا على تشغيل 5 رحلات أسبوعيا بين مطاري القاهرة وبرشلونة، كما تعمل على تشغيل خط طيران آخر بين مطاري القاهرة وأورلي فى فرنسا، فى إطار مخطط الشركة لجذب السائحين من غرب أوروبا.

وتعد خطوط فيولينغ الجوية هي شركة طيران إسبانية منخفضة التكلفة، أنشئت سنة 2004، وتخدم السفر إلى 122 وجهة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

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