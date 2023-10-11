المدير الرياضي للدوري السعودي: محمد صلاح مرحب به في أي وقت.. ولكن!

قال النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الأندية السعودية للمحترفين، إنه لا يزال يدعم فكرة قدوم محمد صلاح نجم ليفربول، إلى المملكة العربية السعودية، ولكن في الوقت المناسب.

وتابع إيمينالو، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر منصة التواصل “إكس”: “محمد صلاح مُرحب به في أي وقت، لكننا لا نضغط على أي لاعب أو نجبره على المجيء لدوري روشن”.

محمد صلاح لاعبي المفضل

وأضاف: “صلاح لاعبي المفضل، إذا أراد أي شخص المجيء إلى هنا وكانت هناك فرصة للعمل مع النادي المُنتقل له بطريقة احترافية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده”.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي، حاول ضم محمد صلاح في صفقة قياسية، الصيف الماضي، لكن ليفربول أصر على موقفه ببقاء محمد صلاح، رغم العروض المغرية من النادي السعودي.