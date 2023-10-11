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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الرياضي للدوري السعودي: محمد صلاح مرحب به في أي وقت.. ولكن!

محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول

قال النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الأندية السعودية للمحترفين، إنه لا يزال يدعم فكرة قدوم محمد صلاح نجم ليفربول، إلى المملكة العربية السعودية، ولكن في الوقت المناسب.

وتابع إيمينالو، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر منصة التواصل “إكس”: “محمد صلاح مُرحب به في أي وقت، لكننا لا نضغط على أي لاعب أو نجبره على المجيء لدوري روشن”.

محمد صلاح لاعبي المفضل

وأضاف: “صلاح لاعبي المفضل، إذا أراد أي شخص المجيء إلى هنا وكانت هناك فرصة للعمل مع النادي المُنتقل له بطريقة احترافية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده”.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي، حاول ضم محمد صلاح في صفقة قياسية، الصيف الماضي، لكن ليفربول أصر على موقفه ببقاء محمد صلاح، رغم العروض المغرية من النادي السعودي.

محمد صلاح اتحاد جدة نادي اتحاد جدة فابريزيو رومانو صلاح المملكة العربية السعودية مايكل إيمينالو

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