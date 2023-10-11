تكريم هاني أبو أسعد.. تفاصيل أيام قرطاج السينمائية

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان أيام قرطاج السينمائية والتي مقرر لها ان تقام في الفترة من ٢٨ أكتوبر حتى ٤ نوفمبر، وتشهد هذه الدورة العديد من التفاصيل نرصدها في هذا التقرير:

درة بوشوشة رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن اختيار التونسية درة بوشوشة رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة.

درة بوشوشة اسم لامع في تاريخ الإنتاج السينمائي العربي,الافريقي والعالمي, عرفت بدعمها لسينما المؤلف والتزامها بالدفاع عن السينما الإفريقية وسينما الجنوب والترويج لها.



تولت بوشوشة إدارة أيام قرطاج السينمائية لثلاث دورات سنة 2008, 2010 و2014 حين منحت المهرجان أبعادا جديدة فأصبح موعدا سنويا وأطلقت فعاليات أيام قرطاج السينمائية في الجهات كما أسست ورشة تكميل لدعم صناع الأفلام العرب والأفارقة.

سينما تحت المهجر

يتجدد الموعد مع أيام قرطاج السينمائية ومسابقاتها المخصصة للأفلام الافريقية والعربية، وفي دورتها الرابعة والثلاثين والتي تعقد من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 اختارت أيام قرطاج السينمائية تسليط الضوء على بلدين اثنين أحدهما إفريقي والثاني عربي.



وقد تم الإعلان عن البلد الضيف للدورة الجديدة وهو السنغال، رفيق درب أيام قرطاج السينمائية منذ التأسيس.

السنغال صاحب أول تانيت ذهبي والذي توج به عصمان صمبان سنة 1966 عن فيلمه الروائي الطويل الأول La Noire de.

وتخصص أيام قرطاج السينمائية “سينما تحت المجهر 2023 “ للأردن صاحبة التجربة السينمائية العربية الناشئة والتي تشهد تطورا واعدا بفضل دينامكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة أفلامها.



ومن المنتظر أن تحتفي الدورة الرابعة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 بسينماءات السينغال والأردن بحضور وفود رسمية وبرمجة تتخللها تكريمات لوجود سينمائية، عروض أفلام وتعبيرات فنية أخرى تشكل إلى جانب الفن السابع، ملامح من الهوية الثقافية للبلدين.

وتحتفي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرور 20 عاما على تأسيسها، وقد ساهمت في خلق حراك لافت وتشجيع الأردنيين على سرد قصصهم، وبالتالي المساهمة في التبادل الثقافي وتعزيز حرية التعبير.

تكريم هاني ابو اسعد

أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم هاني أبو أسعد"، تقديرًا لمسيرته الإبداعية الحافلة التي تناولت معاناة الشعب الفلسطيني.