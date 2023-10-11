السيسي يشدد على أهمية حماية المدنيين والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، حسبما افادت “إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

كما حذر الرئيس السيسي، من العواقب الخطيرة، أمنياً وإنسانياً، للنزاع الجاري بين فلسطين وإسرائيل وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.

وأكد السيسي أن مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.