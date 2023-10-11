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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يشدد على أهمية حماية المدنيين والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، حسبما افادت “إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

الخارجية الإيطالية: الرئيس السيسي يفعل كل ما بوسعه لحل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية

الرئيس السيسي: مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف بين فلسطين وإسرائيل

كما حذر الرئيس السيسي، من العواقب الخطيرة، أمنياً وإنسانياً، للنزاع الجاري بين فلسطين وإسرائيل وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.

وأكد السيسي أن  مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

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