مصرع 17 بريطانيًا و14 أمريكيًا في مواجهات المقاومة الفلسطينية والاحتلال

قالت وكالة "رويترز" للأنباء رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن 17 بريطانيا على الأقل بين قتيل ومفقود بعد هجوم المقاومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول آخر لـ "رويترز"، أن 14 أمريكيا لقوا حتفهم منـذ بدء الصراع العسكري بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

هذا وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إن 18 من رعاياها مفقودون في إسرائيل.

وأكدت إليزابيث بورن اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى الفرنسيين في إسرائيل ارتفع إلى 10.

أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن رغبتها الشديدة في تفادي التصعيد في الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وكشفت عن تطلعاتها لحل سياسي للنزاع.