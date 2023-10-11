لمراجعة كفاءة السيارات والمعدات.. سكرتير الجيزة يتفقد الحملة الميكانيكية بحي الطالبية

تفقد اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، الحملة الميكانيكية بحي الطالبية، لمراجعة السيارات والمعدات بالحملة، ومدى كفاءة وصيانة المعدات والسيارات وعمل الصيانه اللازمه لها بصفة مستمرة.



ووجه السكرتير العام، بمراقبة الاشتراطات الفنية للحملة الميكانيكية، وسرعة إصلاح المعدات ومراجعة السجلات الخاصة بالحملة وتذاكر السيارات والتنبيه علي رفع كفاءة الشفاطات استعدادا لفصل الشتاء.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة للمعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين، لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.



كما شدد المحافظ على ضرورة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة بكل حي و مركز ومدينة أو تابعة للمديريات الخدمية ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.



ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي ومسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

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