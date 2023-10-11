دعاء الهم والغم .. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات

دعاء الهم والغم ، الجأ إلى ربك اسأله قل له يا رب كثر الحزن والهم فارفع عني ما أنا فيه، الجأ اليه وتضرع وكن لحوحًا في الدعاء ، وصلى وفي سجودك ادعي كثيرا بما تريد، كما عليك بالصدقة ففيها الفرج الكبير، وعلى المسلم أن يحرص عليها كما عليه أن يحرص على أداء النوافل وفي السطور التالية دعاء الهم والغم ردده وكرره كثيرا حتى يفرج الله عليك ما انت فيه.



دعاء الهم والغم روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم: ما مِن أحدٍ يَدعو بدعاءٍ إلَّا آتاه اللهُ ما سألَ أو كفَّ عنه من السُّوءِ مثلَه ما لم يدْعُ بإثمٍ أو قَطيعةِ رَحمٍ.

ويستحب في دعاء الهم والغم أن يقول المسلم اللهم لك الحمد كالذين قالوا خيراً مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وأنت بكل شيء عليم، وسبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

--اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت بة نفسك او انزلته فى كتابك أو علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنى وذهاب همي.

-أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

-اللهم يا ذا العرش المجيد يا من وسعت رحمته كل شيء ويا مفرج الهموم فرج همي، وأصرف عني ظلمي وإسرافي، فسبحانك يا من لم يكن له كفوًا ولا أحد أن تكون أنت حسبي ووكيلي، وأن تجعل من حزني سعادة لا تنتهي يا رحيم.



- اللهم إني أرجو من رحمتك التي وسعت كل شيء، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم ورب السماوات والأرض أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، سبحانك اللهم العظيم الحليم.



ونقول أيضًا في دعاء الهم والغم اللهم يا مفرج الهم والكرب أنت حسبي وبك نستعين، اللهم عليك أتوكل فسهل لي مشقة همومي، ويسر لي صعوبة أمري.



- اللهم أرزقني الخير فمنك الخير وأنت كل الخير. اللهم يا مالك مقاليد كل شيء، وخالق كل شيء، وعالم بكل شيء، اللهم إني أسألك بكل علم علمته ولم أعلمه وأسألك بكل حي خلقته علمناه أو لم نعلمه أن تفرج عني همي وكربي، وأن تعني على ما أصابني، وأن تهبني طاقة لما لا طاقة بي له.



-حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، اللّهم لا تزّين لي عمل السوء اللّهم ذكرني دائما بأن الدنيا زائلة فاصرف عني زينتها.



- اللّهم ارحمني فمن لي إله غيرك من يرحمني غيرك من يستر علي غيرك من يرزقني غيرك من يصبرني على هذه الدنيا غيرك، أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، أسألك اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبقِ لي هما ولا حزناً ولا ضيقاً ولا سقماً إلّا فرجته



دعاء الهم والفرج

دعاء الهم والفرج ، في الدعاء آداب على المسلم مراعاتها منها وأن يلتزم بها أهما الاخلاص واليقين بأن الله سيستجيب ، وحضور القلب كما يستحب أن ندعوا الله تعالى بأسمائه الحسنى وانكسار العبد، واعترافه بذنوبه واخطائه وعدم السخط والرضا على قضاء الله وقدره في الدعاء سيكون مستجاب بإذن الله تعالى.

ويستحب في دعاء الهم والفرج أن يقول المسلم اللهم اشرح صدري، وأرح بالي، ويا من تقول للشئ كن فيكون أزل همي وفك كربي، وأسعد قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب، اللهم ارزقهم السعادة الدائمة ومداخيل الرزق المباركة وراحة البال الدائمة وطمأنينة القلب وبشرهم بأجمل الاقدار، وأعطهم الخير كله.

-ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ وأنْ أعمَلَ صالحًا ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

-اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك.

- اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

-اللهم لك الحمد على العافية، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرًا أو علانية، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.

كما يستحب أن نقول أيضًا في دعاء الهم والفرج اللهم لك الحمد كالذين قالوا خيرًا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وأنت بكل شيء عليم، وسبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

- يا من راح عبرة داود، وكاشف ضُر أيوب، يا مُجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي، يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.

- اللهم صلي على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام. يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم.



دعاء تفريج الهم وتيسير الأمور

*لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، ‏اللهمّ إنّا نسألك زيادةً في الدّين، وبركةً في العمر، وصحّةً في الجسد، وسعةً في الرّزق، وتوبةً قبل الموت، وشهادةً عند الموت، ومغفرةً بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنّة، وارزقنا النّظر إلى وجهك الكريم.



*اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.



*اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

*اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

*اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

*اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.