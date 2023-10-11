عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية المغرب: الوضع في قطاع غزة مأساوي والتصعيد الإسرائيلي غير مسبوق

وزير خارجية المغرب
وزير خارجية المغرب

أكد  ناصر بوريطة وزير خارجة المغرب، أن الوضع في قطاع غزة مآساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنىـ  وهناك قتلى بالمئات وهناك نزوح جماعي وهناك حصار كامل على قطاع غزة .

 

txt

فلسطين فى القلب.. عمرو يوسف يتضامن مع غزة

txt

محمد النني يدعم فلسطين بصورة علي أكس

 

وقال ناصر بوريطة في كلمته في اجتماع الجامعة العربية ، :" استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعتبر مصدر قلق ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والشرائع السماوية والقيم الإنسانية".

 

وأضاف ناصر بوريطة:" لا يمكن بأي حال فصل ماحدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع بما في ذلك انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة "ز

 

وتابع نصار بوريطة :"  ملك المغرب نبه أكثر من مرة إلى خطورة هذه العوامل وندد بشدة للاقتحامات المتكرة التي يقوم بها متطرفين يهود للمسجد الأقصى".

 

وأكمل ناصر بوريطة :" تجدد الملمكة المغربية بان المساس بالوضع القانوني والتاريخي بمدينة القدس والمساس بالحق المشروع للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام ويؤدي إلى تأجيج الصراع من سياسي على ديني ستكون عواقبه وخيمة، ونشهد تصعيد إسرائيلي غير مسبوق تجاه اهل قطاع غزة".

غزة المغرب القدس الجامعة العربية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

أول تعليق من الناتو على المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي يكشف وضع الحدود مع لبنان

إيطاليا: طلبنا من الرئيس السيسي مساعدتنا في الإفراج عن رهائن في غزة

إعلان مفاجئ من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن دخول قوات من الحدود اللبنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ