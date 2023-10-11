وزير خارجية المغرب: الوضع في قطاع غزة مأساوي والتصعيد الإسرائيلي غير مسبوق

أكد ناصر بوريطة وزير خارجة المغرب، أن الوضع في قطاع غزة مآساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنىـ وهناك قتلى بالمئات وهناك نزوح جماعي وهناك حصار كامل على قطاع غزة .

وقال ناصر بوريطة في كلمته في اجتماع الجامعة العربية ، :" استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعتبر مصدر قلق ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والشرائع السماوية والقيم الإنسانية".

وأضاف ناصر بوريطة:" لا يمكن بأي حال فصل ماحدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع بما في ذلك انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة "ز

وتابع نصار بوريطة :" ملك المغرب نبه أكثر من مرة إلى خطورة هذه العوامل وندد بشدة للاقتحامات المتكرة التي يقوم بها متطرفين يهود للمسجد الأقصى".

وأكمل ناصر بوريطة :" تجدد الملمكة المغربية بان المساس بالوضع القانوني والتاريخي بمدينة القدس والمساس بالحق المشروع للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام ويؤدي إلى تأجيج الصراع من سياسي على ديني ستكون عواقبه وخيمة، ونشهد تصعيد إسرائيلي غير مسبوق تجاه اهل قطاع غزة".