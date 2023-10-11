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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يدعم فلسطين بصورة علي أكس

صدى البلد

اعلن محمد النني لاعب منتخب مصر الدولي دعمه الي القضية الفلسطينية  في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء.


وقام محمد النني بوضع صورة البروفايل الخاص به للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة الى دعمه الكامل للبلد العربي الشقيق.


وتغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإمارات الشقيقة،استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات،  في إطار الإعداد للتصفياتالأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
أحمد نبيل كوكا
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي

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