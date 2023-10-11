اتحاد الأطباء العرب يدين استهداف المستشفيات وفرق الإسعاف في فلسطين

أدان اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، استهداف المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، وقتل وإصابة الطواقم الطبية في فلسطين؛ وهو ما يعد جريمة دولية وفقاً لكل القوانين والأعراف الدولية.



واستنكر الاتحاد - في بيان - الاعتداءات "الصهيونية" الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والأطقم والمنشآت الصحية، مؤكدا ضرورة العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني، لاسيما مع نفاد الإمدادات الطبية الفلسطينية.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد طالبت - أمس - بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عاصف.



وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش - خلال إحاطة صحفية في جنيف - "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.



كما تحدث عن وقوع "13 هجوما مؤكدا على مرافق صحية في غزة .



وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان - أن الجيش الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة.