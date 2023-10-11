عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد الأطباء العرب يدين استهداف المستشفيات وفرق الإسعاف في فلسطين

استهداف المستشفيات
استهداف المستشفيات وفرق الإسعاف في فلسطين

أدان اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، استهداف المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، وقتل وإصابة الطواقم الطبية في فلسطين؛ وهو ما يعد جريمة دولية وفقاً لكل القوانين والأعراف الدولية.


واستنكر الاتحاد - في بيان - الاعتداءات "الصهيونية" الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والأطقم والمنشآت الصحية، مؤكدا ضرورة العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني، لاسيما مع نفاد الإمدادات الطبية الفلسطينية.


وكانت منظمة الصحة العالمية، قد طالبت - أمس - بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عاصف.


وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش - خلال إحاطة صحفية في جنيف - "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.


كما تحدث عن وقوع "13 هجوما مؤكدا على مرافق صحية في غزة .


وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان - أن الجيش الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

حل الدولتين.. بيان هام من الخارجية الفرنسية بشأن تصاعد التطورات في غزة

مطاردة في سماء إسرائيل.. 15 طائرة مسيرة قادمة من لبنان تثير ذعر الاحتلال

أبرزها المكرونة والدواء والالبان.. اعفاء 12 سلعة من الضريبة الجمركية.. تفاصيل

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

أول تعليق من الناتو على المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ