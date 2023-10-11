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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصفه .. مستشفى رمبام في حيفا يعلن حالة الطوارئ

صدى البلد

أعلن مستشفى رمبام في حيفا ، اليوم الأربعاء، العمل بحالة الطوارئ.

وقال وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحذيرات من تسلل طائرات معادية تشمل منطقة حيفا والكرمل.

واعترف جيش الاحتلال إن هناك محاولات تسلل جوي من لبنان.

قالت " إنتل تايمز"، إن قوات كوماندو تسللت بواسطة طائرات شراعية تجاه مستوطنات الجليل، مضيفة أنه ويجب على السكان الدخول إلى مناطق محصنة.

وأكد الإعلام العبري، أن "دوي صافرات الإنذار مستمر في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعد الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى مستوطنة "أفيفيم". 

إذاعة الجيش الاسرائيلي الاعلام العبري الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال صافرات الإنذار

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