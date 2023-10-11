أول تعليق من الناتو على المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يكون رد إسرائيل على هجمات المقاومة الفلسطينية متناسبا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الهجمات من جنوب لبنان على إسرائيل، مشيرا إلي أنه يجب تجنب اتساع الصراع.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ومنذ قليل، قال البيت الأبيض، إن التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مقلقة، مشيرا إلي أنه يراقبها عن كثب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت صاروخا بعيد المدى على منطقة حيفا.

كما دوت صافرات الإنذار في منطقة حيفا محذرة من دخول قوات المقاومة الفلسطينية في البلدات الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.