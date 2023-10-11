بألذ تتبيلة.. طريقة عمل البط المشوي فى الفرن

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل البط المشوي بالفرن بدلًا من تحضيرها بالشكل التقليدي،حيث يتميز البط بالبروتينات والعناصر الغذائية العالية ويحب تناوله الكبار والصغار ،وفي هذا الصدد سنتعرف على طريقة عمل البط في الفرن.

طريقة عمل البط المشوي :



المقادير:

‏- 1 بط متوسط الحجم

‏- 2 كوب ارز منقوع

‏- 3 بصل مفروم

‏- 1 ملعقة كبيرة زبدة

‏- 1 ملعقة صغيرة ملح

‏- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقه التحضير:

اغسلي البطة جيداً ثم تبليها بالملح و الفلفل و البهارات و اتركيها لمدة 60 دقيقة حتى تتشرب من التتبيلة.

اخلطي الارز و الزبدة و البصل جيداً و تبلي المزيج بالملح و الفلفل.

قومي بحشو البط بمزيج الأرز ثم اغلقيها جيداً بالخيط.

في إناء كبير على حرارة عالية ضعي ماء يغلي ثم ضعي البط و ورق لوري و اتركيه حتى تمام السلق.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي البط في الفرن لمدة 45 مع تقليبها من حين لاخر حتى تتحمر من جميع الجهات.

ضعي البط تحت الشواية قليلا للشواء.

يقدم مع الشوربة و الرقاق باللحم المفروم.